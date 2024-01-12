Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

"ONS ALTIN TEKRAR TOPARLANDI"

İslam Memiş'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"ABD verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları tarafından kısmen bir gerileme gördük. Ancak kayıplarını tekrar geri aldı. Yine enflasyon altın fiyatlarına pozitif yönde katkı sağlayan bir süreç olduğu için ons altın tekrar toparlandı.