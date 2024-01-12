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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 13:16

Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde yükseliş yakaladı. Piyasalarda tüm gözler altın fiyatlarını etkileyecek olan ABD enflasyon verisindeydi. Beklentilerden yüksek gelen veri sonrası ons altın kısmi düşüş yaşadı ancak kısa sürede kayıplarını geri aldı. Altın gram fiyatı ise ons tarafından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

ZEHRA KOÇ
Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

Altın gram fiyatı yükselişini kısmi olsa da güçlendirdi. ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları kısa süreli düşüş sonrası hemen toparlanarak ibresini yukarıya çevirdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

"ONS ALTIN TEKRAR TOPARLANDI"

İslam Memiş'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"ABD verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları tarafından kısmen bir gerileme gördük. Ancak kayıplarını tekrar geri aldı. Yine enflasyon altın fiyatlarına pozitif yönde katkı sağlayan bir süreç olduğu için ons altın tekrar toparlandı.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

"DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL"

Ons altın 2035 dolar ile 20 dolar tekrar yükseldi. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Geçici bir enflasyon yok benim gözlemlediğim kadarıyla.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O seviye alım fırsatı...

Enflasyon altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde.

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