Asce GYO halka arz oluyor! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

ASCE GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Asce GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak açıklandı. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 2 Milyar TL olarak açıklandı.