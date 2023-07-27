Asce GYO halka arz oluyor! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Asce GYO halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Asce GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak. Peki, Asce GYO hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.