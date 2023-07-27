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Haberler Fotohaber Asce GYO halka arz oluyor! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 01:05

Asce GYO halka arz oluyor! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Asce GYO halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Asce GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak. Peki, Asce GYO hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.

Asce GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Asce GYO halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 2 gün sürecek. ASGYO Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 12,60 TL olarak belirlendi. Şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Peki, Asce GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Asce GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! (ASGYO) ASCE GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

2010 yılında kurulan Asce GYO paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu. Asce GYO halka arz tarihleri 27-28 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 27 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 28 Temmuz Cuma saat 17.00'de sona erecek.

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Asce GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ASCE GYO HİSSE KODU NEDİR?

ASCE GYO hisse kodu #ASGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Asce GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ASCE GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Asce GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak açıklandı. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 2 Milyar TL olarak açıklandı.

Asce GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ASCE GYO KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Asce GYO halka arzında toplamda 99.000.000 Lot pay dağıtılacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla olacak.

Toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya satılacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 500 Bin katılım ~ 264 Lot (3327 TL).

- 1 Milyon katılım ~ 132 Lot (1664 TL).

- 1.2 Milyon katılım ~ 110 Lot (1386 TL).

- 1.4 Milyon katılım ~ 95 Lot (1197 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 83 Lot (1046 TL).

- 1.8 Milyon katılım ~ 74 Lot (933 TL).

- 2 Milyon katılım ~ 66 Lot (832 TL).

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