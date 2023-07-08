Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:09

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Son dakika...Memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam talimatı sonrası AK Parti ek zamlı yeni rakamı torba yasaya ekledi ve teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Buna göre emekli zammı yüzde 19,77'den ek zam ile yüzde 25'e yükseltildi. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan yeni SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Kim ne kadar alacak? İşte dul ve yetim aylığı dahil emekli maaşı hesaplama ile ek ödeme tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Son dakika haberleri...Emekli zammı 2,7 milyon memur emeklisi ile yaklaşık 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesini ilgilendiriyordu. Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. 2023 Temmuz zammı ve memur maaşları için kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekli maaşı kanun teklifi Genel Kurul'da oylanarak yasalaşak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'UN TALİMATI SONRASI EMEKLİYE EK ZAM GELDİ

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANARAK YASALAŞACAK

En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemeleri bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son adım olarak yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

SON DAKİKA