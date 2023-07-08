Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:09

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Son dakika...Memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam talimatı sonrası AK Parti ek zamlı yeni rakamı torba yasaya ekledi ve teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Buna göre emekli zammı yüzde 19,77'den ek zam ile yüzde 25'e yükseltildi. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan yeni SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Kim ne kadar alacak? İşte dul ve yetim aylığı dahil emekli maaşı hesaplama ile ek ödeme tablosu...