Yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? | Video

Memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam talimatı sonrası AK Parti ek zamlı yeni rakamı torba yasaya ekledi ve teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Buna göre emekli zammı yüzde 19,77'den, memur emeklisi zam oranı da yüzde 17,55'den yüzde 25'e yükseltilecek. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan yeni SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Kim ne kadar alacak?