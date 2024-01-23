Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
14:03
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis'te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu
Son dakika haberi: Emekli zammı düzenlemeleri Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Emekliye yüzde 5 zam ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek yasalaşma sürecine girdi. SSK emeklileri de yüzde 37,57'lik zam ile maaşlarını gün gün alıyor. Ek zam ve 4A, 4B, 4C Ocak emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklisi dahil kim ne kadar maaş farkı alacak? Ek zam hesapları değiştirdi. İşte milyonların merak ettiği tarih ve yeni emekli maaşı zammı hesaplama tabloları...