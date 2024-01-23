EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis’te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

Son dakika haberleri: Ocak-Haziran dönemi için emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 olarak uygulanacak. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak ödenecek. 1-5 Ocak tarihlerinde zamsız emekli maaşı alan memurların yüzde 49,25'den doğan maaş farkları bu ay bitmeden yatacak. SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve 10 bin en düşük emekli maaşı uygulamasından doğacak maaş farkı ödemesini yasalaşma ve Resmi Gazete sürecin sonrasında alacak.

Emekli maaşı zammı düzenlemeleri ne zaman yasalaşacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne kadar maaş farkı alacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İşte milyonların en çok merak ettiği soruların cevapları...