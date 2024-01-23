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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis'te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 14:03

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis'te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

Son dakika haberi: Emekli zammı düzenlemeleri Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Emekliye yüzde 5 zam ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek yasalaşma sürecine girdi. SSK emeklileri de yüzde 37,57'lik zam ile maaşlarını gün gün alıyor. Ek zam ve 4A, 4B, 4C Ocak emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklisi dahil kim ne kadar maaş farkı alacak? Ek zam hesapları değiştirdi. İşte milyonların merak ettiği tarih ve yeni emekli maaşı zammı hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis’te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

Son dakika haberleri: Ocak-Haziran dönemi için emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 olarak uygulanacak. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak ödenecek. 1-5 Ocak tarihlerinde zamsız emekli maaşı alan memurların yüzde 49,25'den doğan maaş farkları bu ay bitmeden yatacak. SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve 10 bin en düşük emekli maaşı uygulamasından doğacak maaş farkı ödemesini yasalaşma ve Resmi Gazete sürecin sonrasında alacak.

  • Emekli maaşı zammı düzenlemeleri ne zaman yasalaşacak?
  • SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne kadar maaş farkı alacak?
  • Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İşte milyonların en çok merak ettiği soruların cevapları...

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis’te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

EMEKLİYE EK ZAM VE 10 BİN TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ MECLiS'E GELİYOR

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğimiz hafta geçti. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacak.

Torba yasa neleri içeriyor?

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam
  • En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak
  • İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılıyor
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaşıyor
  • Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor
  • Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor
  • İşverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor
  • İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor
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EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis’te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

EMEKLİYE REFAH PAYI 5, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı ile kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması refah payı konularını gündeme taşıdı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için ek iyileştirme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis’te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BÜTÇE SINIRLARI SONUNA KADAR ZORLANDI

Teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı planlanırken, maliyet ve bütçe dengeleri açısından da önemli hesaplamalar yapıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden çıkış için yol haritasını çizerken, emekli zammı düzenlemesi konusunda bütçe sınırlarını sonuna kadar zorladı.

2024'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu rakama ilave yüzde 5 refah payı verileceğini açıkladı. Öte yandan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Hesaplar değişti! 10 bin TL Meclis’te yasalaşıyor: Maaş farkı için tarih belli oldu

EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ AYINDA YENİDEN ARTACAK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

  • Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15
  • Temmuz 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 5,23
  • Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 5,03

Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

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