EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu.