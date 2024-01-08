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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 14:11

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekliye refah payı için düğmeye basıldı. Yüzde 37,57'lik SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için iyileştirme yapılacak. 7 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları emekliye zam düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışmayı tamamladı. Emekliye ek zam için 3 formül masada.

FARUK ERDEM
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Ocak 2024 emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 olurken, memur ve memur emeklisi zammı da yüzde 15'lik toplu sözleşme farkı ile yüzde 49,25 kayıtlara geçti. Emekliye refah payı için Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı çalışmayı tamamladı. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Emekliye zam düzenlemeleri için son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek iyileştirme bu hafta netleşecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları teknik çalışmayı tamamladı. Emekliye zam düzenlemeleri için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları zorlanacak.

Adımlar düşük gelir grubu gözetilerek atılacak. 3 formül üzerinde duruluyor:

  • Emekliye refah payı olarak puan eklenmesi
  • En düşük emekli maaşı için yeni artış
  • Emekli kök maaş zammı (Oransal veya seyyanen zam)
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EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM İLE DÜŞÜK GELİR GRUBU GÖZETİLECEK

Bu ay zamlı emekli ve memur maaşları ödenmeden önce özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zam gündeme geldi. Refah payı ile enflasyon artışlarına ilave artışlar yapılması, en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme ve düşük kök maaş maaşlar için yapılması gündemde.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Artış yapılırken öncelikle düşük maaş alanlara öncelik verilmesi bekleniyor. 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yeniden belirlenerek 10-11 bin TL civarında olması bekleniyor. Emekliye refah payı, seyyanen zam formülü de masada bulunuyor.

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