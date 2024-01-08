Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
14:11
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Refah payı için düğmeye basıldı! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Emekliye refah payı için düğmeye basıldı. Yüzde 37,57'lik SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için iyileştirme yapılacak. 7 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları emekliye zam düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışmayı tamamladı. Emekliye ek zam için 3 formül masada.