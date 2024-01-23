Giriş Tarihi: 23.01.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
22:13
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklilere müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 42,6'lık zam oranına ek bir zam daha yapılacağını duyurdu. Yeni zam oranını paylaşan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz" dedi. Peki ek zamdan kaynaklı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ve emekli ek zammı ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları...