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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 22:13

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklilere müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 42,6'lık zam oranına ek bir zam daha yapılacağını duyurdu. Yeni zam oranını paylaşan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz" dedi. Peki ek zamdan kaynaklı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ve emekli ek zammı ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları...

HAZAL ATEŞ
SABAH İNTERNET
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI HABERLERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği, ek zam ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni zam oranını açıkladı.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

2024 YILI EMEKLİLER YILI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan emekliye ek zam müjdesi!

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

ZAM ORANI EŞİTLENİYOR

SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11.68'e çıkarılıyor. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitleniyor.

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