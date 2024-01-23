EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."