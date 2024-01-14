EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

CEVDET YILMAZ 'EMEKLİYE EK ZAM NASIL OLACAK' SORUSUNU YANITLADI

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz önceki gün medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek aylık artışıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini de duyurdu. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hep hareket edildi.

O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli yüzde 50'lere yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak' dedi. Yılmaz 7.500 TL'lik taban maaşın da artırılacağını bu konudaki çalışmanın da devam ettiğini belirtti.

Peki bu formül SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar ek zam getirecek? Temmuz ayında hesaplama nasıl olacak ve zam eşitlemesi hangi oranlarda gerçekleşecek?