Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:59
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis'e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap
Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık son viraja girildi. Emekliye refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında oluşan zam farkı için adımlar atılacak. Emekliye ek zam ve taban emekli aylığı düzenlemelerinin de içine konulacağı yasa teklifi Meclis'e geliyor. Emekliler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı emekliye ek zam formülünü merak ediyor. İşte milyonların merak ettiği refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap...