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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis'e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:59

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis'e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık son viraja girildi. Emekliye refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında oluşan zam farkı için adımlar atılacak. Emekliye ek zam ve taban emekli aylığı düzenlemelerinin de içine konulacağı yasa teklifi Meclis'e geliyor. Emekliler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı emekliye ek zam formülünü merak ediyor. İşte milyonların merak ettiği refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap...

FARUK ERDEM
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

Son dakika haberleri: Emekliye zam düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışması tamamlandı. Refah payı ve en düşük emekli maaşı konusunda rakamlar Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı için son kararı verecek ve Meclis süreci başlayacak.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI İÇİN SON VİRAJ

Enflasyonda aylık bazda aşağı yönlü ivme sürerken 6 aylık enflasyon da Merkez Bankası'nın tahminleriyle büyük oranda örtüşerek yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapıldı.

  • Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57
  • Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25

Emekli Ocak zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmayı tamamlandı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Bakan Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta hem Ankara'da programları hem de emekli zammı düzenlemesi için ABD'deki yatırımcı görüşmelerine gitmedi. Dul ve yetimler dahil yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için Bakan Şimşek hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

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EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

CEVDET YILMAZ 'EMEKLİYE EK ZAM NASIL OLACAK' SORUSUNU YANITLADI

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz önceki gün medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek aylık artışıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini de duyurdu. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hep hareket edildi.

O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli yüzde 50'lere yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak' dedi. Yılmaz 7.500 TL'lik taban maaşın da artırılacağını bu konudaki çalışmanın da devam ettiğini belirtti.

Peki bu formül SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar ek zam getirecek? Temmuz ayında hesaplama nasıl olacak ve zam eşitlemesi hangi oranlarda gerçekleşecek?

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

EMEKLİYE REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FORMÜL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Bir süredir gündemde olan bu konu aslında memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11,68'lik fark ile ortaya çıktı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Yasa teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18,60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5,4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

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