Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:20

EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyileştirilecek. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde olacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. SGK 2024 emekli zammı için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Emekliye ek zam ne kadar olacak? Milyonlar o saate kilitlendi. İşte masadaki refah payı ile ek ödemeli emekli kök maaş tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekli zammı belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası emekliye ek zam ve kök zammı zammı için iyileştirme rakamlarını açıklayacak. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur emeklisi arasında toplu sözleşme kaynaklı oluşan yüzde 11,68'lik zam farkı için çalışma yaptı.

  • Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
  • Emekliye ek zam ne kadar olacak?
  • Emekli kök maaş zammı tablosu nasıl şekillenecek?
  • SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yaklaşık 1 aylık aradan sonra Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ana gündemiyle toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15:30-16:00 sularında Külliye'de başlaması bekleniyor.

Emekli zammı düzenlemeleri için Bakan Vedat Işıkhan teknik, Bakan Mehmet Şimşek de bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Kabine'de yaklaşık 16 milyon vatandaşı ilgilendiren emekliye refah payı düzenlemesi için 2 Bakan sunum yapacak. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Düşük gelir grubu gözetilecek. Rakamlar konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı'nda emekli zammı için gündem şu şekilde:

  • En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7500 TL olarak uygulanıyor. Burada yeni rakam belirlenecek.
  • Emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek
  • Maaş zammı düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak
  • Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak
  • Emekliye refah payı için son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00-19:30 gibi düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: Gözler o saatte! Refah payı ile kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK PARTİ YASA TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemelerin de içinde olacağı yasa teklifini hafta başında Meclis'e sundu. TBMM bugün çalışmalarına başlıyor. Ayrıca bu kanun teklifinin içerisinde asgari ücrette devlet desteğinin 700 TL'ye çıkarılması ile beraber kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Kabine sonrası kesinleşen emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için rakamlar bu kanun teklifi içerisine konulacak.

SON DAKİKA