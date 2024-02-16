Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
15:22
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika haberi: Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için müjdeyi verdi. Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. Düzenlemeden dul ve yetimler de faydalanacak. Kim ne kadar alacak? 2024 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?