EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 YILINDA 9 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENDİ

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla bayram ikramiyesi 1 bin 100 liradan 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine mahsus olmak üzere 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapıldı. Böylece emekliler 2023 yılının tamamında 9 bin TL ikramiye ödemesi almış oldu.