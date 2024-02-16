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Haberler Fotohaber EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:22

EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için müjdeyi verdi. Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. Düzenlemeden dul ve yetimler de faydalanacak. Kim ne kadar alacak? 2024 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

METE DİRİCE
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Emekliler yılına özel olarak bu yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 50 olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bu yıl 2 bayramda toplam 6 bin TL emekli ikramiyesi alacak. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Erdoğan, 2024 yılında bayram ikramiyesi zammının yüzde 50 olarak uygulanacağını müjdeledi. Bununla beraber emekli bayram ikramiyeleri toplamda 6 bin TL olarak ödenecek.

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EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI ŞUBATTA YÜZDE 49,25 ZAMLI ÖDENECEK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi ve memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. Öte yandan Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak belirlendi. Zamlara rağmen emekli maaşı düşük olan vatandaşların ödeneği Hazine desteği ile bu rakama tamamlanacak.

Emekliye zam düzenlemeleri sonrası oluşan maaş farkları hesaplara yattı. Şubat ayında tüm emekliler doğrudan yüzde 49,25 zamlı maaşlarını alacak.

EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

TEMMUZ AYINDA DA REFAH PAYI MASADA

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de masada olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesi için ödeme alacak.

EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 YILINDA 9 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENDİ

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla bayram ikramiyesi 1 bin 100 liradan 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine mahsus olmak üzere 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapıldı. Böylece emekliler 2023 yılının tamamında 9 bin TL ikramiye ödemesi almış oldu.

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