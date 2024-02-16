Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: "3 bin liraya yükseltiyoruz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, "3 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.
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