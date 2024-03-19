Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:52
TCMB kararı ile kredi kartı nakit avans faizi değişti. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 16 Mart itibarıyla geçerli olan yeni oranlarla ilgili kredi kartı faiz oranları 2024 araştırmasına çıkıldı. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından gerçekleşen nakit çekim işlemlerini etkileyecek yeni karar sonrası ilgililer faiz tablosunu kontrol ediyor. Pek; kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, detaylar...