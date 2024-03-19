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Haberler Fotohaber Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:52

Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

TCMB kararı ile kredi kartı nakit avans faizi değişti. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 16 Mart itibarıyla geçerli olan yeni oranlarla ilgili kredi kartı faiz oranları 2024 araştırmasına çıkıldı. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından gerçekleşen nakit çekim işlemlerini etkileyecek yeni karar sonrası ilgililer faiz tablosunu kontrol ediyor. Pek; kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, detaylar...

Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kredi karti nakit avans faiz oranı değişti. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İlave sıkılaşma adımları kapsamında alınan karar sonrası kart sahipleri tabloları kontrol etmeye başladı. Peki; 2024 kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZ ORANI 2024 KARARI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde uygulanan faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltti. Diğer yandan kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında;

  • TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine,
  • İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.
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Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu noktada kredi kartı nakit avans faiz oranı gündemdeki yerini aldı. İşte, yeni oran:

Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar 16 Mart 2024 Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe alındı.

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