Kredi kartı nakit avans faiz oranı 2024 güncellendi! Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.