SON DAKİKA: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’ndan FLAŞ Schengen vizesi açıklaması

Meyer-Landrut, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen AB - Kayseri İş Dünyası Formu'nda yaptığı konuşmada, "Yeşil mutabakat" ve "Dijital Dönüşüm"ün AB için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin sıfır emisyon hedefini tanımladığını, Ulusal Eylem Planı yaptığını ve aynı zamanda karbonsuzlaştırma konusunda öncelikli sektörleri belirlediğini anlatan Meyer-Landrut, bunların önemli adımlar olduğunu dile getirdi.

AB ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin çok güçlü olduğuna değinen Meyer-Landrut, "AB üye ülkeleri ve Türkiye arasında 2023'te 206 milyar avrodan fazla ticaret hacmi gerçekleşmiş. Gerçekten çok önemli bir rakam." diye konuştu.