SON DAKİKA: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’ndan FLAŞ Schengen vizesi açıklaması

"ŞOFÖR VİZE ALAMIYOR Kİ KAMYON GİTSİN"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya ve konfeksiyon gibi alanlarda Avrupa'nın ana tedarikçisi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, 2 yıl sonra AB ile ekonomik ilişkilerin en önemli ayağı olan Gümrük Birliğinin 30'uncu yılına girileceğini belirtti.
Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunan Hisarcıklıoğlu, AB Konseyinin mart ayında Gümrük Birliğinin güncellemesi konusunda çalışmalara başlaması için komisyona yetki vermesini beklediklerini söyledi.
Vize konusunun önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye AB ilişkilerinde çok ciddi bir sorun haline geldi. Avrupa Birliği'ni de çok anlayabilmiş değilim. İş adamlarının önünü açacak vize kolaylığını niye yapmaz Avrupa Birliği? Özellikle vizelerin iş dünyasına kolaylaştırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kapıkule'den nasıl çıkacaklar? Kota var, şoföre vize var. Şoför vize alamıyor ki kamyon gitsin. Yani tarife dışı bir engel var. Bunların düzeltilmesine de ihtiyaç var."
Program, konuşmaların ardından protokol üyelerinin hediye takdimiyle sona erdi.