ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama!

Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:40

Son dakika haberleri...Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı 2023 yıl sonu yaklaşırken gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Ocak ayında milyonların alım gücü yükselecek. TBMM'de Bütçe Komisyonunda kalıcı refah artışı hedefine dikkat çeken Bakan Mehmet Şimşek asgari ücret, memur ve emekli zammı için açıklamada bulundu. Şimşek'in enflasyon, büyüme ve maaş zamları başta olmak üzere ajansdasında 3 önemli başlık bulunuyor. Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte kuruşu kuruşu o hesaplar...