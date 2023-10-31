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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:40

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama!

Son dakika haberleri...Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı 2023 yıl sonu yaklaşırken gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Ocak ayında milyonların alım gücü yükselecek. TBMM'de Bütçe Komisyonunda kalıcı refah artışı hedefine dikkat çeken Bakan Mehmet Şimşek asgari ücret, memur ve emekli zammı için açıklamada bulundu. Şimşek'in enflasyon, büyüme ve maaş zamları başta olmak üzere ajansdasında 3 önemli başlık bulunuyor. Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte kuruşu kuruşu o hesaplar...

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama!

Son dakika haberi...Emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası Ocak zammı ile artacak. Asgari ücret maratonu ise Aralık ayı ile başlayacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, memur ve emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere sosyal destek ödemesi alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı enflasyon verilerinde olacak. Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı için dikkat çeken bir mesaj geldi.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama!

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumunda konuşma yaptı. Bakan Şimşek Türkiye'nin dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışına ulaşmasının önemine dikkat çekti.

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ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama!

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama!

Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz."

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni açıklama!

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANSINDAKİ 3 MADDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

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