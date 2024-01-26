Giriş Tarihi: 26.01.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
17:19
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi! Maaş farkı ne zaman yatacak?
Son dakika haberi: Emekliye yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'ten geçti. Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı kaynaklı maaş farkları için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.