SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama geldi! Maaş farkı ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Ocak-Haziran döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ise memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 oldu. En düşük aylık ve yüzde 11,68'lik refah payı kaynaklı maaş farkları hesaplara ayrıca yatacak. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi.