TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM’de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 10.07.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 13:32

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı Meclis'te bu hafta yasalaşacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 25 düzeyine yükselecekken, en düşük memur maaşı da 22 bin 17 lira olacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt aradı. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemeler Meclis'te birkaç gün içinde yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli ve memur maaşları ödeme tablosu ve takvimi...