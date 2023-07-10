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Haberler Fotohaber TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM'de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 13:32

TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM'de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı Meclis'te bu hafta yasalaşacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 25 düzeyine yükselecekken, en düşük memur maaşı da 22 bin 17 lira olacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt aradı. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemeler Meclis'te birkaç gün içinde yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli ve memur maaşları ödeme tablosu ve takvimi...

METE DİRİCE
TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM’de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri...Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak netleşirken, emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldi. 2023 Temmuz emekli ve memur zam düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaşacak. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? İşte emekli ve memur Temmuz maaşları ödeme takvimi...

TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM’de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DÜZENLEMESİ YASALAŞIYOR

Meclis'te yeni haftada, milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emekliye zam düzenlemesi yasalaşacak. Meclis yarın iş başı yapıyor. Emekli maaşları ve emekli zammı düzenlemesi geçtiğimiz hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Kanun teklifinin birkaç gün içerisinde yasalaşıp Başkan Recep Tayyip Erodğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM’de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

MEMURA REKOR ZAM

Memur maaşlarına yüzde 17,55 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına ilaveten 8077 TL seyyanen artış yapıldı. Yeni zamlarla birlikte kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, hizmetli de 20 bin 376 lira alacak. Memur emeklileri yüzde 17,55, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 19,77 oranında yükselecek.

TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM’de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

SEYYANEN ZAMDA VERGİ KESİNTİSİ OLMAYACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Yeni maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamayla bütün memurlara Temmuz itibariyle aylık 8 bin 138 lira ilave ödeme yapılacak. Bu rakamda 62 lira hariç damga vergisi dışında kesinti olmayacak.

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TEMMUZ EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: TBMM’de yasalaşıyor! Zamlı emekli maaşı ve memur maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELTİLDİ

2023 yılının ilk yarısında enflasyon yüzde 19,77 gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 11,55 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 oranında artış yapıldı.

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