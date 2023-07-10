Emekliye yeni maaş! Kim ne zaman maaş alacak? İşte yeni ödeme takvimi | Video
Meclis'te yeni haftada milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli başlıklar gündemde olacak. Memur ve emeklilere maaş düzenlemesi yasalaşacak. Emeklilere yapılacak maaş artış oranı açıklanmış, rakam yüzde 25 olarak belirlenmişti. Peki kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.
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