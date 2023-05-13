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Haberler Fotohaber Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:09

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları Türkiye Genel Seçimleri kapsamında araştırılıyor. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile 3. Bölge Ankara Etimesgut seçim sonucu araştırılıyor. Adaylar arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oy oranı takip ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı partilerin oy oranları ile değerlendiriliyor. İşte, Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023…

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Ankara Etimesgut oy oranları son dakika tablo üzerinde araştırılıyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ve adayların aldığı oylar ile değerlendirilecek. Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023 gündemdeki yerini aldı. Bölgede yaşayanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını sorguluyor. İşte, Ankara Etimesgut seçim sonucu güncel veriler…

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Etimesgut Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

ANKARA ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Etimesgut seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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