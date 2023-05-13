Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları Türkiye Genel Seçimleri kapsamında araştırılıyor. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile 3. Bölge Ankara Etimesgut seçim sonucu araştırılıyor. Adaylar arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oy oranı takip ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı partilerin oy oranları ile değerlendiriliyor. İşte, Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023…