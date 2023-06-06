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Haberler Fotohaber Pasifik Eurasia halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:20

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar?

Pasifik Eurasia halka arz talep toplama başladı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket #PASEU bist koduyla talep toplama işlemi başladı. Tüm lotlar satılırsa 850 milyon TL'lik bir halka arz ortaya çıkacak. 6 – 7 Haziran tarihleri arasında işlemler devam edecekken yatırımcılar, "Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?" sorusuna yanıt aramakta. Yatırımcılar en güvenli limanı borsa olarak görürken, bu hafta 4 tane halka arz yapılacak. Peki, Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? İşte detaylar

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Pasifik Eurasia halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir sorusu yanıt aramakta. Talep toplama bugün başlarken, yarın itibariyle sona erecek. Pasifik Eurasia halka arz sonuçları ve büyüklüğü bu sebeple yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket, talep toplamaya başladı. Peki, Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 6- 7 Haziran 2023 olarak belirlendi.

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Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

Pay 34,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 25.00 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 850 milyon TL olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia Lojistik'in halka arz açıklık oranı 20%'dir.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

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