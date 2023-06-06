Pasifik Eurasia halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar?

Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:20

Pasifik Eurasia halka arz talep toplama başladı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket #PASEU bist koduyla talep toplama işlemi başladı. Tüm lotlar satılırsa 850 milyon TL'lik bir halka arz ortaya çıkacak. 6 – 7 Haziran tarihleri arasında işlemler devam edecekken yatırımcılar, "Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?" sorusuna yanıt aramakta. Yatırımcılar en güvenli limanı borsa olarak görürken, bu hafta 4 tane halka arz yapılacak. Peki, Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar? İşte detaylar