Samsun Vezirköprü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Samsun Vezirköprü seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Samsun Vezirköprü'de vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr'nin seçim ekranından takip edecek. Peki, Samsun Vezirköprü seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Anlık, canlı ve güvenilir verilerin paylaşıldığı ekranımız, YSK'nın "veriler paylaşılabilir" açıklamasının ardından açılacak. Bu kapsamda Samsun Vezirköprü'de yaşayan vatandaşlar özellikle bu bölgedeki sandıklardan 2. Turda çıkacak sonuçları merak ediyor. İşte 2023 Samsun Vezirköprü 2. Tur seçim sonuçları ve anlık oy oranları…