Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6'lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı
Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:50

SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6'lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

Son dakika haberi: İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener çılgına döndü. Akşener, Millet İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğü CHP'yi topa tuttu, "Aldığımız 15 milletvekili hayatımın en büyük pişmanlığı. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Akşener, parti içi muhaliflere de sert çıktı, "GİK'i, milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim. Saygısızlar, bana kala kala kura mı kaldı!" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin kurultayının olaylı geçeceği Akşener'in, "Şimdi hesap veriyorum, birazdan hesap soracağım." sözleri ile de belli oldu.

SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6’lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3.Olağan Kurultayı sırasında yaptığı konuşmada deyim yerindeyse çılgına döndü. Oldukça sinirli tavırlar sergileyen Akşener, seçime katılabilmek için CHP'den istedikleri 15 milletvekilinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi, "O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Akşener, seçim hezimeti sonrası kendisine kazan kaldıran parti içindeki isimlere de ateş püskürdü. Eline aldığı bir kura torbasını gösteren Akşener, "Saygısızlar, GİK'i, milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim. Bana kala kala kura mı kaldı." dedi.

SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6’lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

İYİ PARTİ 3.OLAĞAN KURULTAYI GERİLİMLİ BAŞLADI

Seçim hezimeti sonrası zor günler yaşayan Meral Akşener, Kurultayın açılışında konuştu. Oldukça öfkeli olduğu gözlenen Meral Akşener, CHP'yi de, partisini de sert sözlerle eleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6’lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

"ŞİMDİ HESAP VERİYORUM SONRA HESAP SORACAĞIM"

Meral Akşener, Kurultaydaki konuşmasına sert ifadelerle başladı. Akşener, "Şimdi hesap veriyorum birazdan hesap soracağım." dedi.

Meral Akşener'den sert sözler: "Şimdi hesap veriyorum, sonra hesap soracağım" | Video

SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6’lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

"VALLAHİ AFFETMEYECEĞİM"

Akşener, parti içindeki bazı isimlerin kendisini hedef aldığını belirterek, "Hiçbir düşmanımın, rakibimin benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Ama affetmeyeceğim. Vallahi affetmeyeceğim! Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi! Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6’lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

"KAHROLUN"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz hanginizden para istedik? Hepiniz buradasınız! Meclis'e girdiniz, milletvekilleri para mı istedik sizden? Bugün sizden para mı isteniyor? Genel merkez yapıldı, 15 liralık çöp kutularını aldım ben. O gün bana, bu parayı nereden buldun diye niye sormadınız?

SON DAKİKA