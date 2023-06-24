SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6’lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3.Olağan Kurultayı sırasında yaptığı konuşmada deyim yerindeyse çılgına döndü. Oldukça sinirli tavırlar sergileyen Akşener, seçime katılabilmek için CHP'den istedikleri 15 milletvekilinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi, "O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Akşener, seçim hezimeti sonrası kendisine kazan kaldıran parti içindeki isimlere de ateş püskürdü. Eline aldığı bir kura torbasını gösteren Akşener, "Saygısızlar, GİK'i, milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim. Bana kala kala kura mı kaldı." dedi.