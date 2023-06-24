Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:19
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
12:50
SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6'lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı
Son dakika haberi: İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener çılgına döndü. Akşener, Millet İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğü CHP'yi topa tuttu, "Aldığımız 15 milletvekili hayatımın en büyük pişmanlığı. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Akşener, parti içi muhaliflere de sert çıktı, "GİK'i, milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim. Saygısızlar, bana kala kala kura mı kaldı!" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin kurultayının olaylı geçeceği Akşener'in, "Şimdi hesap veriyorum, birazdan hesap soracağım." sözleri ile de belli oldu.