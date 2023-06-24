Meral Akşener: "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı" | Video

İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener çılgına döndü. Akşener, Millet İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğü CHP'yi topa tuttu, "Aldığımız 15 milletvekili hayatımın en büyük pişmanlığı. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi.