Video Haber Meral Akşener'den 6'lı masaya: "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" | Video
Meral Akşener'den 6'lı masaya:

Meral Akşener'den 6'lı masaya: "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" | Video

24.06.2023 | 12:27

Meral Akşener, 6'lı koalisyona HDP üzerinden mesaj gönderdi, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi.

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