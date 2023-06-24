Meral Akşener'den 6'lı masaya: "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" | Video

Meral Akşener, 6'lı koalisyona HDP üzerinden mesaj gönderdi, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi.