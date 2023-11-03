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Haberler Fotohaber Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti
Giriş Tarihi: 03.11.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:58

Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Son dakika... Türkiye günlerdir sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınmasını konuşuyor. Polat çifti haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen fenomen şarkıcı Banu Parlak tepki çekmişti. Banu Parlak'ın bir kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Emir SOMER
Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

SON DAKİKA: BANU PARLAK'A GÖZALTI!

Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat olayının ardından bir bomba gelişme daha yaşandı.

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasından açıklama yapmış ve "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı. Kısa bir süre sonra da Banu Parlak'ın sahibi olduğu İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezi, iki kez silahlı saldırıya uğramıştı. Başına gelenlerden dolayı Polatları suçlayan Banu Parlak şikayetçi olmuştu...

Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

KOOPERATİF DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI

Bu arada şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, bir kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Trabzon'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve Yol Kontrol Noktası'nda gözaltına alınan Banu Parlak, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

BANU PARLAK FIRSATI KAÇIRMAMIŞTI

Ezeli rakip olan ve aralarından uzun zamandır sosyal medya üzerinden de devam eden bir hüsümetin olduğu bilinen Dilan Polat ile Banu Parlak son zamanlarda gündemden düşmüyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Banu Parlak, bu fırsatı da kaçırmadı ve Dilan Polat'ın gözaltı görüntülerini diline doladı...

Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Banu Parlak, son olarak Dilan Polat'ın kelepçeli görüntüsüyle dalga geçti ve taklit ettiği video paylaştı.

Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Banu Parlak bu paylaşımı sonrası ağır eleştirilerin odağı oldu.

SON DAKİKA