Şarkıcı Banu Parlak gözaltında! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Son dakika... Türkiye günlerdir sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınmasını konuşuyor. Polat çifti haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen fenomen şarkıcı Banu Parlak tepki çekmişti. Banu Parlak'ın bir kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.