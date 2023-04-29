Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR?

1982 yılında Rize'de dünyaya gelen İnan Ulaş Torun, aslen Manisa'nın Akhisar ilçesinden Tiyenli köyündendir.

Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de rol alan İnan Ulaş Torun, 2005-2007 yılları arasında ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide canlandırdığı Zeki karakteri ile tanınmıştır.

Bazı sinema filmlerinde de rol alan Torun, 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizilerinde izleyici karşısına çıkmıştır. Daha sonra ise Leyla ile Mecnun dizisinin 21. bölümünde rol almıştır.

2012-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 6 Mantı isimli komedi dizisinde Murat karakteri ile başrolde oynayan oyuncu, Ocak 2014'te TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Bir Yusuf Masalı isimli dizide de başrolde oynamıştır.