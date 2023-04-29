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Haberler Fotohaber Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 17:26

Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 29 Nisan'da 95. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Cumartesi akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosuna İnan Ulaş Torun dahil oldu. Torun, dizide Doktor Kenan'ın üvey kardeşi Barış karakterine hayat verecek ve tehlikeleri de peşinde getirecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı Barış kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı'nın Barış'ı İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Gönül Dağı'nın Barış'ı İnan Ulaş Torun hayatı ve kariyeri.

Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Gönül Dağı Barış kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oldu. Her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye İnan Ulaş Torun katıldı. Torun, dizide Serkan Kuru'nun hayat verdiği Doktor Kenan'ın üvey kardeşi Barış karakterini canlandıracak. Barışın Gedelli Kasabası'na gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelir. Peki, Gönül Dağı Barış kimdir? Gönül Dağı'nın Barış'ı İnan Ulaş Torun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

İNAN ULAŞ TORUN GÖNÜL DAĞI KADROSUNDA!

TRT ekranlarının Hazal Çağlar, Berk Atan, Semih Öztürk, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu gibi isimleri buluşturan dizisi Gönül Dağı'nın kadrosuna İnan Ulaş Torun dahil oldu.

Torun, dizide Doktor Kenan'ın sık sık bahsettiği üvey kardeşi Barış karakterine hayat verecek. Karakterin Gedelli Kasabası'na nasıl tehlikeler getireceği büyük merak konusu.

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Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Öte yandan Gönül Dağı dizisinin sezon sonunda ekrana veda edip etmeyeceği merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberline göre, Gönül Dağı dizisi 4. sezon onayını aldı.

Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR?

1982 yılında Rize'de dünyaya gelen İnan Ulaş Torun, aslen Manisa'nın Akhisar ilçesinden Tiyenli köyündendir.

Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de rol alan İnan Ulaş Torun, 2005-2007 yılları arasında ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide canlandırdığı Zeki karakteri ile tanınmıştır.

Bazı sinema filmlerinde de rol alan Torun, 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizilerinde izleyici karşısına çıkmıştır. Daha sonra ise Leyla ile Mecnun dizisinin 21. bölümünde rol almıştır.

2012-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 6 Mantı isimli komedi dizisinde Murat karakteri ile başrolde oynayan oyuncu, Ocak 2014'te TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Bir Yusuf Masalı isimli dizide de başrolde oynamıştır.

Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

DİZİLERİ

Gönül Dağı - Barış (2023-)
Dostlar Mahallesi - Çetin (2017)
Ne Münasebet - Necmi (2015)
Bir Yusuf Masalı - Yusuf (2014)
6 Mantı - Murat (2012-2013)
Bir Çocuk Sevdim - Erdal (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Halil İbrahim Sofrası - Kerem (2010)
Hayat Güzeldir (2008)
Beyaz Gelincik - Zeki (2005)

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