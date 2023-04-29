Gönül Dağı Barış kimdir? Kenan’ın kardeşi geldi! Gönül Dağı’nın Barış’ı İnan Ulaş Torun Köse kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 29 Nisan'da 95. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Cumartesi akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosuna İnan Ulaş Torun dahil oldu. Torun, dizide Doktor Kenan'ın üvey kardeşi Barış karakterine hayat verecek ve tehlikeleri de peşinde getirecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı Barış kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı'nın Barış'ı İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Gönül Dağı'nın Barış'ı İnan Ulaş Torun hayatı ve kariyeri.