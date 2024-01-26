A101 27 Ocak 2024 aktüel ürünlerde HAFTA SONU FİYATLARI! Cumartesi ve pazar A101 hafta sonu indirimli ürünler listesi

A101 hafta sonu indirimleri yayınlandı. Bu cumartesi ve pazar zincir markette kağıt havludan tuvalet kağıdına, bütün piliçten dana kıyma, kuş başı ve manav ürünlerine (mantar, domates, portakal, patates...) kadar pek çok ürün büyük indirimlerle satışa sunulacak. İşte, A101 27 Ocak-2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu...