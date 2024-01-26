Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:25
A101 27 Ocak 2024 aktüel ürünlerde HAFTA SONU FİYATLARI! Cumartesi ve pazar A101 hafta sonu indirimli ürünler listesi
A101 27 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler için A101'de Cumartesi gününden itibaren; peynirden toz şekere, tuvalet kağıdından bulaşık deterjanına, kağıt havludan deterjana, yumurtadan dana kuşba, kıyma ve bütün piliçe kadar birçok fırsat raflara dizilecek. Cumartesi indirimleri cuma gününe kadar (2 Şubat) devam edecek. İşte, 27 Ocak A101 indirimleri…