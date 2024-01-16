A101 AKTÜEL 18 OCAK 🛒 Haftanın yıldızları parlıyor! ✨Perşembe günü fırsatları ile bu hafta hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler, haftanın cazip fırsatlarıyla birlikte yayında! 7'den 70'e herkese uygun ürünlerin satışa sunulduğu haftada ürünler 18 Ocak Perşembe gününden itibaren raflarda satışa sunulacak. Peki, Perşembe günü fırsatları ile bu hafta hangi ürünler var? İşte, A101 aktüel detaylar!