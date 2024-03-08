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Haberler Fotohaber Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:26

Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Diyanet Ramazan İmsakiye ile il il iftar, sahur, imsak vakti araştırmaları başladı. Milyonlarca Müslüman, 11 Mart Pazartesi günü ilk oruçlarını eda edecek. Türkiye'nin dört bir yanında namaz vakitleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Aksaray sahur vakti saat kaçta, iftar saati ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Oruç için geri sayım başlarken ilk teravih ise Pazar günü kılınacak. Peki, Aksaray iftar vakti saat kaçta? İşte, Aksaray İmsakiye 2024 takvimi…

Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Aksaray İmsakiye 2024 takvimi Diyanet tarafından yayımlandı. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı 11 Mart tarihi itibarıyla idrak edilmeye başlıyor. İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu mübarek ayda şimdiden oruç, namaz, dua planları yapıldı. Aksaray iftar vakti ve sahur saati araştırılmaya başladı. Orucun başlangıç ve bitiş saatleri şehirlere göre farklılık gösterecek. Peki, Aksaray sahur vakti ne zaman, iftar saat kaçta? İşte, detaylar…

Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

AKSARAY'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Aksaray İftar Vakti: 18:54

Aksaray Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

Aksaray Teravih Namazı Vakti: 20:09

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Aksaray İftar Vakti: 18:55

Aksaray Sahur (İmsak) Vakti: 05:32

Aksaray Teravih Namazı Vakti: 20:10

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Aksaray İftar Vakti: 18:56

Aksaray Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

Aksaray Teravih Namazı Vakti: 20:12

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Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

AKSARAY HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Merkez KILIÇASLAN MH.İMAM_I AZAM C.
Ortaköy SÜBHANİYE C.
Sultanhanı SAĞIROĞLU C.
Sultanhanı SAĞIROĞLU C.
Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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