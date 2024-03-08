Aksaray sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Aksaray İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

AKSARAY'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Aksaray İftar Vakti: 18:54
Aksaray Sahur (İmsak) Vakti: 05:33
Aksaray Teravih Namazı Vakti: 20:09
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Aksaray İftar Vakti: 18:55
Aksaray Sahur (İmsak) Vakti: 05:32
Aksaray Teravih Namazı Vakti: 20:10
Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Aksaray İftar Vakti: 18:56
Aksaray Sahur (İmsak) Vakti: 05:30
Aksaray Teravih Namazı Vakti: 20:12
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