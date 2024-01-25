Giriş Tarihi: 25.01.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
20:13
YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD
ATV ekranlarının güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü izleyici karşısında yerini alıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi usta isimlerin yer aldığı yapımda bu hafta Sezai kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emin oluyor. Ekran başında yerler alındı. İşte, 25 Ocak 2024 Aldatmak 55. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…