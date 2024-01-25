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Haberler Fotohaber YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD
Giriş Tarihi: 25.01.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 20:13

YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD

ATV ekranlarının güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü izleyici karşısında yerini alıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi usta isimlerin yer aldığı yapımda bu hafta Sezai kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emin oluyor. Ekran başında yerler alındı. İşte, 25 Ocak 2024 Aldatmak 55. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD

Aldatmak son bölüm gündemdeki yerini aldı. Her hafta tansiyonun yükseldiği yapımda hikaye giderek derin bir hal alıyor. Sezonlardır ilgiyle takip edilen dizi yeni sahneleriyle şimdiden konuşulmaya başladı. Yeni bölümde de heyecan artıyor. İşte, ATV Aldatmak 55. Bölüm izle linki…

YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD

ALDATMAK 55. BÖLÜM İZLE

25 Ocak tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

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YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır.

Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir.

YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD

Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.

Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır.

YENİ BÖLÜM Aldatmak 55. son bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Aldatmak izle full HD

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır…

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