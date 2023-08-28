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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.08.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 21:45

AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Tek oturumda yapılan sınava FF, CD, DD, DC harf notu olan ve mezuniyet için gerekli krediyi sağlamak isteyen adaylar katılım sağladı. Şimdi ise sıra sonuç adımına geldi. Binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023 sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için Anadolu Üniversitesi duyuruları yakından takip ediliyor. Not bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları zaman açıklanacak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlendi. Yüz yüze ve tek oturumda gerçekleştirilen sınavlara katılım sağlayan binlerce açıköğretim öğrencisi notlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda tüm gözler AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için Anadolu Üniversitesi açıklamalarına çevrilmiş durumda. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Peki; AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aosogrenci.anadolu.edu.tr…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'te yüz yüze yapıldı.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

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