Giriş Tarihi: 28.08.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 21:45

AÖF yaz okulu sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN aosogrenci.anadolu.edu.tr | Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Tek oturumda yapılan sınava FF, CD, DD, DC harf notu olan ve mezuniyet için gerekli krediyi sağlamak isteyen adaylar katılım sağladı. Şimdi ise sıra sonuç adımına geldi. Binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023 sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için Anadolu Üniversitesi duyuruları yakından takip ediliyor. Not bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…