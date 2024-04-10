BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Bugün borsa açık mı sorusunda Borsa İstanbul ekranlarında dönüldü. Resmi tatil günleri içerisinde işlem yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşlem saatleri yatırımcıların gündeminde. Hisse sahipleri son durum için grafikleri kontrol ediyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?