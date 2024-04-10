Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
07:57
BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Yatırımcılar bayram günleri boyunca işlem yapıp yapamayacağını araştırıyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri bu noktada gündemde. Bugün borsa açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Hisse sahipleri takipçisi oldukları borsada son durumu merak ediyor. Peki; bayramda borsa açık mı, çalışıyor mu, işlem yapılır mı, ne zaman açılacak?