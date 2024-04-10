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Haberler Fotohaber BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 07:57

BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Yatırımcılar bayram günleri boyunca işlem yapıp yapamayacağını araştırıyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri bu noktada gündemde. Bugün borsa açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Hisse sahipleri takipçisi oldukları borsada son durumu merak ediyor. Peki; bayramda borsa açık mı, çalışıyor mu, işlem yapılır mı, ne zaman açılacak?

BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Bugün borsa açık mı sorusunda Borsa İstanbul ekranlarında dönüldü. Resmi tatil günleri içerisinde işlem yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşlem saatleri yatırımcıların gündeminde. Hisse sahipleri son durum için grafikleri kontrol ediyor. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

10 Nisan itibarıyla başlayan Ramazan Bayramı resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor.

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BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramdan sonraki ilk iş günü olan 15 Mart Pazartesi borsa normal çalışma düzenine dönecek.

BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

BORSA BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda borsa çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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