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Haberler Fotohaber Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:25

Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Çanakkale iftar vakti ve imsak, sahur saati şehrin sakinleri tarafından mercek altına alındı. Ramazan-ı Şerif'e erişmenin şükrü ve huzuru ile ibadet için hazırlıklara başlandı. İftarlık ve sahurluklarını hazırlamaya başlayan Müslümanlar, ilk oruç için Çanakkale sahur vakti saat kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 11 Mart İmsakiye takvimi ile yılın ilk iftar, imsak ve sahur saati belli oldu. İşte 2024 Çanakkale İmsakiye

Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Çanakkale İmsakiye 2024 şehirde ikamet edenler tarafından araştırılmaya başlandı. sabah.com.tr 2024 İmsakiye sayfası ziyaret edilmeye başladı. Çanakkale'de ilk iftar için hazırlıklara başlayan kişiler Çanakkale iftar vakti saat kaçta, ne zaman sorularıyla araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur vakitleri hakkında merak edilenlere yanıt verdi. İşte ilk oruç için Çanakkale sahur vakti ve iftar saati.

Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Çanakkale İftar Vakti: 19:24

Çanakkale Sahur (İmsak) Vakti: 06:02

Çanakkale Teravih Namazı Vakti: 20:42

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Çanakkale İftar Vakti: 19:25

Çanakkale Sahur (İmsak) Vakti: 06:00

Çanakkale Teravih Namazı Vakti: 20:43

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Çanakkale İftar Vakti: 19:26

Çanakkale Sahur (İmsak) Vakti: 05:59

Çanakkale Teravih Namazı Vakti: 20:44

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Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Lapseki KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ C.
Çan ŞUAYP C.
Biga TAKYECİ C.
Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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