Çanakkale sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Çanakkale İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Çanakkale İftar Vakti: 19:24
Çanakkale Sahur (İmsak) Vakti: 06:02
Çanakkale Teravih Namazı Vakti: 20:42
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Çanakkale İftar Vakti: 19:25
Çanakkale Sahur (İmsak) Vakti: 06:00
Çanakkale Teravih Namazı Vakti: 20:43
Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Çanakkale İftar Vakti: 19:26
Çanakkale Sahur (İmsak) Vakti: 05:59
Çanakkale Teravih Namazı Vakti: 20:44
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