En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

Nasreddin Hoca hazırcevap ve kendisiyle alay etmeyi seven bir yapıya sahipti. Türk mizah kahramanı olan bu önemli isim özellikle fıkraları ile günümüzde hayat bulmaktadır. Güldüren, düşündüren ve öğreten komik fıkralar ile herkesin çocukluk döneminde bir iz bırakmayı başarmıştır.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI OKU

Nasrettin Hocanın en komik fıkraları başta olmak üzere az bilinen, hem güldüren hem de düşündüren en güzel fıkraları için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun, az bilinen, en komik fıkralar şöyle;

Nasrettin Hoca Fıkraları 1: Parayı Veren Düdüğü Çalar Fıkrası

Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'nın etrafını sarmış. "Hoca, bana düdük al!" demiş biri. "Bana da, bana da!" demiş bir diğeri.

Diğerleri de sırayla:

– Ben de düdük isterim!

– Bir tane de bana!, demişler.

İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.

Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.

Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

– Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,

– Parayı veren düdüğü çalar, demiş