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En Komik Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun

Türk mizah kahramanı 'nın hayatı ile ilgili bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları hakkında çeşitli bilgiler yer almaktadır. Kaynaklarda yer alan en net bilgilere göre, Nasrettin Hoca, Sivrihisar'ın Hortu köyünde dünyaya gelmiştir. Kendisiyle alay etmeyi seven ve hazırcevap bir kişiliğe sahiptir. da geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Nasrettin Hoca fıkraları özellikle çocukluk döneminde herkesi eğlendirmiş. En komik dendiğinde akla ilk gelen isim olan Nasrettin Hoca'nın fıkraları kısa, uzun ve az bilinen seçenekler ile aşağıda yer alıyor. İşte, denildiğinde akla ilk gelen en güzel fıkraları ve en komik seçenekleri.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 16:15
En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

, dikkat çeken hayatı ve en komik fıkraları ile günümüzde hala dillerden düşmeyen isimlerden birisidir. Türk mizah kahramanı olan Nasrettin Hocanın fıkraları herkesin çocukluk döneminde çok özel bir yer edinmiştir. Hem güldüren hem düşündüren hem de öğüt veren ile çocuklara güzel örnek olmuştur. En güzel, kısa, uzun, az bilinen ve çok komik fıkralar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. fıkraları için en güzel ve en çok güldüren seçeneklere aşağıda yer verdik. İşte, denildiğinde akla ilk gelen Nasrettin Hoca'nın fıkraları…

NASRETTİN HOCA FIKRALARI

Nasrettin Hoca'nın yaşadığı dönem, ölümü, doğumu, tarihi kişiliği ve ailesi ile ilgili net olmamakla birlikte pekçok bilgi yer almaktadır. Yaşadığı döneme ilişkin en önemli kanıtlar Akşehir'deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitâbeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed devrine ait bir arşiv belgesidir.

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

hazırcevap ve kendisiyle alay etmeyi seven bir yapıya sahipti. Türk mizah kahramanı olan bu önemli isim özellikle fıkraları ile günümüzde hayat bulmaktadır. Güldüren, düşündüren ve öğreten komik ile herkesin çocukluk döneminde bir iz bırakmayı başarmıştır.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI OKU

Nasrettin Hocanın en komik fıkraları başta olmak üzere az bilinen, hem güldüren hem de düşündüren en güzel fıkraları için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun, az bilinen, en komik fıkralar şöyle;

Nasrettin Hoca Fıkraları 1: Parayı Veren Düdüğü Çalar Fıkrası

Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'nın etrafını sarmış. "Hoca, bana düdük al!" demiş biri. "Bana da, bana da!" demiş bir diğeri.

Diğerleri de sırayla:

– Ben de düdük isterim!

– Bir tane de bana!, demişler.

İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.

Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.

Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

– Hani bizim düdüğümüz?

gülerek,

– Parayı veren düdüğü çalar, demiş

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En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

Nasrettin Hoca Fıkraları 2: Ya Tutarsa Fıkrası

bir gün gölün kıyısına gider. Elinde koca bir kaşık yoğurdu da yanına almış.

Nasreddin Hoca, kaşığındaki yoğurdu göle sokmuş ve yoğurdu göle boşaltmış.

O sırada köylülerden biri onu görmüş ve şaşkınlıkla:

– Hoca ne yapıyorsun, diye sormuş.

Hoca gülümseyerek:

– Gölü mayalıyorum, ne yapayım, demiş.

Adam, Hoca'ya bakmış ve kahkaha atarak:

– Ne diyorsun be Hoca, çıldırmış olmalısın. Koskoca göl hiç maya tutar mı?, demiş.

Hoca gülümsemesini hiç bozmadan:

– Peki ama ya tutarsa, demiş.

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

Nasrettin Hoca Fıkraları 3: Kazan Doğurdu Fıkrası

Bir gün , komşusundan bir kazan ister. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup geri iade eder. Kazan sahibi tencereyi görünce:
– Bu nedir? Diye sorar. Hoca cevap verir:
– Müjde! Kazanınız doğurdu. Bu haber komşusunun hoşuna gider.
– Pekala! diyerek tencereyi kabullenir. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı ister. Alır ama bu sefer iade etmez. Sahibi bir süre bekler. Kazanın gelmediğini görünce, Hocanın evine gelir, kazanı geri ister. Hoca üzüntülü bir çehre ile:
– Sizlere ömür, kazan öldü! der. Komşu hayretle:
– Aman Hocam, hiç kazan ölür mü? Deyince, Hocanın cevabı hazırdır:
-Kazanın doğurduğuna inanırsın da, öldüğüne niçin inanmazsın? Hoca, daha sonra kazanı iade eder. Zaten maksadı, çıkarına çok düşkün olan komşusuna, iyi bir ders vermektir.

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

Nasrettin Hoca Fıkraları 4: Gönlüm Razı Olmadı

, kasabadan Kur'an-ı kerim, tefsir ve ilmihal gibi bazı kitaplar almış. Bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş köyüne doğru gidiyor.

Yada Hoca'yı görenler :

- " Bre Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın ?" diye sormuşlar.

- "Ne yaparsın" demiş Hoca, "zavallı hayvan zaten benim bütün kahrımı çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı."

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

Nasrettin Hoca Fıkraları 5: Bugün Ayın Kaçı? Fıkrası

bir gün bir işi için Konya'ya gitmiş. Yolda giderken bir adam Hoca'yı durdurmuş:

– Pardon Amca, bugün ayın kaçı biliyor musun?, demiş.

Hoca:

– Ne bileyim yahu! Ben buraların yabancısıyım, demiş.

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

En Komik Nasrettin Hoca Fıkraları - Güldüren Nasrettin Hocanın Fıkraları Ve Kısa, Uzun Fıkra Oku

Nasrettin Hoca Fıkraları 6: Allah'ın Rahmetinden Kaçılmaz Fıkrası

Günün birinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaktadır. Elbette yağmur yağdığı vakit ya koşulur, ya da bir yerlere sığınılır. da yağmurun yağışını ve sokakların yalnızlığını pencereden seyrederken bir de bakar ki yağmurdan kaçan bir adam… Hoca biraz dikkatli baktığında bunun bir komşusu olduğunu anlar ve pencereyi açarak;

"Komşu, komşu, utanmıyor musun, niçin Allah'ın rahmetinden kaçıyorsun?" deyince adam koşmayı bırakır ve yavaş yavaş evine doğru gider. Bu arada adamın da ıslanmadık yeri kalmaz.

Ertesi gün hava yine yağmurludur. Bu defa Hoca Efendi alışveriş için sokağa çıkmıştır. O, işini bitirip de hızlı adımlarla evine doğru giderken bir gün önceki komşusunun evinin önünden geçer. Bu sefer komşusu;

"Hoca Efendi, Hoca Efendi, sen dün bana 'Allah'ın rahmetinden kaçılmaz. ' demiştin; bak şimdi kendin kaçıyorsun." deyince, Hoca komşusuna doğru döner ve;

"Be adam! Ben Allah'ın rahmetinden kaçmıyorum, Allah'ın rahmetini çiğnememek için koşuyorum." der.

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