Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ev hanımlarına emeklilik şartlarına dair detaylar henüz açıklık kazanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Aile Koruma Kalkanı programı yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. İlk aşamalarını zaten başlattık. Daha derli toplu programı büyütüyoruz. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Bu demek oluyor ki ailelerde çocuk sayısı artacak. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile birliğini korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız. Anayasal değişiklik yapacak kadar sahip çıkıyoruz." sözleriyle ev hanımlarına emeklilik desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.