Ak Parti Seçim beyannamesi ile birlikte açıklanan yeni emeklilik sistemi heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik desteği konusunda sevindirici bir açıklamada bulundu. Annelerin çocuk sayısına göre emeklilik yaşının geriye çekileceğinin müjdesini veren cumhurbaşkanının açıklamasının ardından ev hanımları "Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bütçe çalışmalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklanan emeklilik reformunun detayları sorgulanıyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte emeklilik şartları…