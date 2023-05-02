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Haberler Fotohaber Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:36

Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

Ak Parti Seçim beyannamesi ile birlikte açıklanan yeni emeklilik sistemi heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik desteği konusunda sevindirici bir açıklamada bulundu. Annelerin çocuk sayısına göre emeklilik yaşının geriye çekileceğinin müjdesini veren cumhurbaşkanının açıklamasının ardından ev hanımları "Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bütçe çalışmalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklanan emeklilik reformunun detayları sorgulanıyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte emeklilik şartları…

Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarına erken emeklilik yolunu açan sevindirici haberi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından, ev hanımlarına emeklilik şartları merak konusu oldu. Ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devletin karşılayacağı emeklilik desteği açıklaması sonrası "Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?" soruları araştırılmaya başladı. İşte, 2023 Aile Koruma Kalkanı programı ile ev hanımlarına destek başvuruları hakkında tüm merak edilenler…

Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

ÇOCUK SAYISINA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI ESNEYECEK!

Ankara Spor Salonu'nda , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında; ev hanımlarına emeklilik desteği ve yeni evlenen çiftlere teşvik sağlanacağına dair sevindirici haberi açıklamıştı.Açıklanan program çerçevesinde ev hanımlarına emeklilik güvencesi verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının yüzünü güldürecek haberi şu sözleriyle duyurdu: "Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz."

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Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ev hanımlarına emeklilik şartlarına dair detaylar henüz açıklık kazanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Aile Koruma Kalkanı programı yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. İlk aşamalarını zaten başlattık. Daha derli toplu programı büyütüyoruz. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Bu demek oluyor ki ailelerde çocuk sayısı artacak. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile birliğini korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız. Anayasal değişiklik yapacak kadar sahip çıkıyoruz." sözleriyle ev hanımlarına emeklilik desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

AİLE KORUMA KALKANI NEDİR?
Seçim beyannamesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni ailelerin kurulmasını teşvik edilip, ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanırken yaşlı bakım sigortası da devreye alınacak. Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Ev hanımlarına emeklilik desteği başvuruları nasıl yapılır, ne zaman başlayacak, emeklilik şartları nelerdir?

Yaşlı bakım sigortası uygulanan ülkelerde, çalışırken ödenen primler yaşlılıkta her türlü bakım ihtiyacının finansmanı için biriktiriliyor. Dünya uygulamalarında aylık brüt gelir üzerinden yüzde 1-2'lik prim kesintisi yapılıyor. Avrupa'da uygulanan, ILO'nun uluslararası sözleşmesinde de yer alan aile sigortası desteği kapsamında yeni uygulamalar da devreye girecek. Belirli bir geliri olan kişinin gelirinin yetmemesi durumunda evinde hasta, çocuk, hasta varsa, çalıştığı halde giderlerini karşılayacak gelirini devlet karşılayacak. Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan ve hiçbir geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Yeni dönemde her evde bir kişi istihdam edilerek ailenin de sosyal güvence kapsamına alınması sağlanacak.

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