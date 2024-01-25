Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
13:59
İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!
İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde! Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dizide senaristliği üstlenecek olan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda dizide Azem karakteri ile ekranlara çıkacak. İlk bölümü ile 25 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak dizide, Hazar Ergüçlü'nün canlandıracağı Dilber karakteri de oldukça konuşuldu. Peki, İnci taneleri konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte, dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri!