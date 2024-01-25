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Haberler Fotohaber İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 13:59

İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!

İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde! Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dizide senaristliği üstlenecek olan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda dizide Azem karakteri ile ekranlara çıkacak. İlk bölümü ile 25 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak dizide, Hazar Ergüçlü'nün canlandıracağı Dilber karakteri de oldukça konuşuldu. Peki, İnci taneleri konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte, dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri!

İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!

İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var sorusu yanıt arıyor. Farklı yüzlerin yer alacağı dizide, tanıdık simalar da bulunuyor. Dizide yer alan oyuncuların canlandıracağı karakterler dizinin konusu ile birlikte gündeme gelirken bir yanda da Dilber ve Azem karakterlerinin buluşma noktası merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

Yılmaz Erdoğan'ın, kendi yazdığı senaryo ile ekranlara farklı bir dönüş yapacağı dizi "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

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İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İNCİ TANELERİ KONUSU VE OYUNCULARI || İnci Taneleri ne anlatıyor, konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncular ve karakterleri!

İşte, dizide yer alan karakterler;

Yılmaz Erdoğan - Azem Yücedağ

Hazar Ergüçlü - Dilber

Kubilay Aka - Cihan

Selma Ergeç - Gülümser

Yasemin Baştan - Hatice

Güven Kıraç- Ahmet

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