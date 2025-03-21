KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri (İnna Enzelnahü)

Kadir Suresi, İslam alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. ''İnna enzelna'' olarak da adlandırılan Kadir Suresi'nde, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Kadir Suresi okumak ve ezberlemek isteyenler için Kadir Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti, meali ve tefsiri sabah.com.tr'de yer alıyor.