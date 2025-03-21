KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri (İnna Enzelnahü)

Giriş Tarihi: 21.03.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
16:33
Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan doksan yedinci suredir. ''İnna enzelna'' olarak da adlandırılan Kadir Suresi, Kadir Gecesi indirilmiştir. Adını ise surede üç defa geçen "leyletü'l-Kadr" olarak adlandırılan bu geceden almıştır. Surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu, Yüce Allah'ın (c.c.) izniyle meleklerin yeryüzüne ineceği, fecrin doğuşuna dek bütün gecenin huzur ve esenlikle dolacağı bildirilmiştir. İşte Kadir Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve fazileti!