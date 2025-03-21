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Haberler Fotohaber KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri (İnna Enzelnahü)
Giriş Tarihi: 21.03.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:33

KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri (İnna Enzelnahü)

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan doksan yedinci suredir. ''İnna enzelna'' olarak da adlandırılan Kadir Suresi, Kadir Gecesi indirilmiştir. Adını ise surede üç defa geçen "leyletü'l-Kadr" olarak adlandırılan bu geceden almıştır. Surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu, Yüce Allah'ın (c.c.) izniyle meleklerin yeryüzüne ineceği, fecrin doğuşuna dek bütün gecenin huzur ve esenlikle dolacağı bildirilmiştir. İşte Kadir Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve fazileti!

KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri İnna Enzelnahü

Kadir Suresi, İslam alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. ''İnna enzelna'' olarak da adlandırılan Kadir Suresi'nde, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Kadir Suresi okumak ve ezberlemek isteyenler için Kadir Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti, meali ve tefsiri sabah.com.tr'de yer alıyor.

KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri İnna Enzelnahü

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

-Ve ma edrake ma leyletülkadr

-Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

-Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri İnna Enzelnahü

Kadir Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

-Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

-Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri İnna Enzelnahü

Kadir Suresi Dinle

Kadir Suresi dinle! Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu Türkçe anlamı! | Video

KADİR SURESİ OKUNUŞU, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti, Meali ve Tefsiri İnna Enzelnahü

Kadir Suresi Kaçıncı Sayfada, Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kıymetli surelerden birisi olan Kadir Suresi, Abese Sûresi'nden sonra, Şems Sûresi'nden önce nazil olmuş Mekki surelerden biridir. Beş ayetten müteşekkil olan sure, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde, 598. sayfasında yer alır.