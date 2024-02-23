Kızılcık şebeti 52. bölüm bekleniyor: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle ekranı "Doğa mı, Alev mi hamile?"

Geçtiğimiz bölümde Umut'un hapisten çıkmasıyla kendisini sürekli aşağılayan Ünallara olan nefreti büyümüştü. Bu nefret Nursema ile olan ilişkisine zarar mı verecek? Fatih ve Doğa cephesinde neler olacak, Alev mi, Doğa mı hamile? İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı