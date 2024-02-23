Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
18:52
Kızılcık şebeti 52. bölüm bekleniyor: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle ekranı "Doğa mı, Alev mi hamile?"
Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 52.bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanacak bölümde hamilelik haberi herkese şok edecek. Yeni bölüm fragmanında Fatih ve Görkem'in nişanlanacağı sırada bir Kıvılcım engeli olduğunu görüyoruz. Nursema ve Umut ilişkisinde sona mı geliniyor? Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler ekranları başına kilitledi. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 52. bölüm canlı izle ekranı