KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Takvime göre Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü olacak.