KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023 yılı için araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının sonunda idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorularına yanıt aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023 uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte, yanıtı!