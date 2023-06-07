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Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:09

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023 yılı için araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının sonunda idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorularına yanıt aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023 uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte, yanıtı!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Kurban Bayramı tatili ne zaman, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu soruları gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu yıl 28 Haziran'da başlayacak olan bayram tatili süresi araştırılıyor. Tatil planı yapmak isteyen kişiler, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023, 9 gün mü oldu sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Böylece Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor soruları yanıt buldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili o açıklaması!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Takvime göre Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü olacak.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili sevindiren haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınan bayram tatili kararını kamuoyu ile paylaştı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Buna göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 26 ve 27 Haziran tarihleri idari izin sayılacak ve hafta sonu ile birlikte bayram tatili toplam 9 gün gerçekleştirilecek.

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