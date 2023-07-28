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Haberler Fotohaber LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 13:44

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

LGS nakil sonuçları 2023 için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. 24 Temmuz 2023 tarihinde lise tercih sonuçları açıklandı. LGS puanıyla yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bu noktada adaylar ve ebeveynleri, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. LGS ile hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, en geç 18 Ağustos tarihinde herhangi bir liseye yerleştirilmiş olacak. İşte LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme 24 Temmuzda açıklanırken, 1. nakil dönemi bugün itibariyle sona erecek. LGS nakil sonuçları 2023 için Milli Eğitim Bakanlığı kesin bir tarih verdi. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı.

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LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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