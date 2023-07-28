Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 13:44

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihini yayımladı!

LGS nakil sonuçları 2023 için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. 24 Temmuz 2023 tarihinde lise tercih sonuçları açıklandı. LGS puanıyla yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bu noktada adaylar ve ebeveynleri, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. LGS ile hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, en geç 18 Ağustos tarihinde herhangi bir liseye yerleştirilmiş olacak. İşte LGS 1. nakil sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar