Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
09:12
LGS TERCİH EKRANI 2023 || MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?
Lise tercihleri 2023 hakkında araştırmalar öğrenci ve ebeveynleri tarafından yapılıyor. 3 Temmuz itibariyle başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz'da sona erecek. LGS tercih robotu ile lise tercihleri yapılıyor. İyi bir lisede okuma hayaliyle yanıp tutuşan öğrenciler LGS tercih robotu ile işlemlerini kolayca yapabiliyor. Bu noktada "LGS tercih nasıl yapılır, nereden?" soruları gündemdeki yerini almış durumda. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. LGS tercih yapma ekranı, 19 Temmuz 2023 saat 17.00'ye kadar erişime açık olacak. Peki, LGS tercihleri nerden yapılır, kaç tane hak var? İşte LGS tercih robotu meb.gov.tr e okul ekranı!