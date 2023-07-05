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Haberler Fotohaber LGS TERCİH EKRANI 2023 || MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:12

LGS TERCİH EKRANI 2023 || MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?

Lise tercihleri 2023 hakkında araştırmalar öğrenci ve ebeveynleri tarafından yapılıyor. 3 Temmuz itibariyle başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz'da sona erecek. LGS tercih robotu ile lise tercihleri yapılıyor. İyi bir lisede okuma hayaliyle yanıp tutuşan öğrenciler LGS tercih robotu ile işlemlerini kolayca yapabiliyor. Bu noktada "LGS tercih nasıl yapılır, nereden?" soruları gündemdeki yerini almış durumda. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. LGS tercih yapma ekranı, 19 Temmuz 2023 saat 17.00'ye kadar erişime açık olacak. Peki, LGS tercihleri nerden yapılır, kaç tane hak var? İşte LGS tercih robotu meb.gov.tr e okul ekranı!

LGS TERCİH EKRANI 2023: Lise tercihleri başladı! MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?

LGS tercih işlemleri 3 Temmuz'da başlaması üzerine iyi bir lisede eğitim öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenci ve veliler tercih süreçlerini sağlıklı bir şekilde yapmak için kolları sıvadı. LGS tercih robotu ile lise tercihleri kolayca yapılıyor. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Peki, 2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.

LGS TERCİH EKRANI 2023: Lise tercihleri başladı! MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİH EKRANI 2023: Lise tercihleri başladı! MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH EKRANI 2023: Lise tercihleri başladı! MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?

LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2022'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH EKRANI 2023: Lise tercihleri başladı! MEB LGS tercih nasıl yapılır, tercih robotu nasıl kullanılır, nereden onaylanır, kaç tercih hakkı var?

LİSE TABAN PUANLARI 2023

İstedikleri okullara başvuruda bulunmak isteyen 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için MEB listesine başvuruyor.

2022 yılına ait liselerin taban ve tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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