Giriş Tarihi: 07.12.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 19:48

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 7 Aralık günü yayınlanan son bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda hamsi balığıyla en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Günün detaylarını merak edenler yoğun olarak son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı detayları.