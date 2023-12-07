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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 19:48

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 7 Aralık günü yayınlanan son bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda hamsi balığıyla en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Günün detaylarını merak edenler yoğun olarak son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8'de yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları merak edilerek son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap aramaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde hamsi balığıyla en başarılı yemeği hazırlayan takım dokunulmaz olacak.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım henüz belli olmadı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak kazanan isim eleme potasına gitmekten kurtulacak.

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