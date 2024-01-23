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Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 14:02

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı bir sınav türüdür. Türkiye'deki ilk ve orta dereceli resmi, özel okullardaki öğrencilerin girdiği sınavda, her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalanabiliyor. 2024 yılının gelmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için İOKBS araştırması yapılmaya başladı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi de belli oldu. Sınav tarihinin netleşmesiyle birlikte sınav ile ilgili birçok ayrıntı merak edilmeye başlandı. İşte İOKBS'ye dair detaylar

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

2024 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

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MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

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