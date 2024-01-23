Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
14:02
MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı bir sınav türüdür. Türkiye'deki ilk ve orta dereceli resmi, özel okullardaki öğrencilerin girdiği sınavda, her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalanabiliyor. 2024 yılının gelmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için İOKBS araştırması yapılmaya başladı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?