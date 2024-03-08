Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MERSİN'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Mersin İftar Vakti: 18:52
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:32
Mersin Teravih Namazı Vakti: 20:06
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Mersin İftar Vakti: 18:53
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:31
Mersin Teravih Namazı Vakti: 20:07
Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Mersin İftar Vakti: 18:54
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:29
Mersin Teravih Namazı Vakti: 20:08
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