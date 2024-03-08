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Haberler Fotohaber Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:52

Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Mersin İmsakiye 2024 yılı için yayında. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Ramazan İmsakiyesi il il takip edilirken sistemde Mersin iftar vakti kontrol ediliyor. Oruç, namaz ve zikir ile geçirilecek bu özel ayda her gün Türkiye'nin dört bir yanında dakikalar değişecek. İllerde öncelikle imsak, sahur ve iftar saati sorgulanıyor. Peki; 11 Mart Mersin sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar…

Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Mersin iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak sorularıyla araştırılan ilk oruç ile Ramazan ayı karşılanacak. Sahur, imsak ve iftar saati Mersin özelinde gündemdeki yerini aldı. İşte; İmsakiye 2024 ile pazartesi Mersin sahur vakti ve namaz vakitleri…

Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MERSİN'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Mersin İftar Vakti: 18:52

Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:32

Mersin Teravih Namazı Vakti: 20:06

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Mersin İftar Vakti: 18:53

Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

Mersin Teravih Namazı Vakti: 20:07

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Mersin İftar Vakti: 18:54

Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:29

Mersin Teravih Namazı Vakti: 20:08

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Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MERSİN HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Tarsus ULU C.
Mut DOĞANCI MH.C.
Mut DOĞANCI MH.C.
Tarsus ÇİFTEŞEREFELİ C
Yenişehir KÖY HİZMETLERİ C.
Erdemli SELVİLER C.
Mersin iftar vakti 2024: 11 Mart Mersin İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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