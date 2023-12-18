Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:56

MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. Takvimin yayımlanmasının ardından birçok adayın gündeminde "MSÜ sınavı 2024 ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti" yer aldı. Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala MSÜ Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala sınav tarihiyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte MSÜ sınavı 2024 ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav ücretine dair detaylar…