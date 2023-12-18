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Haberler Fotohaber MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:56

MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. Takvimin yayımlanmasının ardından birçok adayın gündeminde "MSÜ sınavı 2024 ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav ücreti" yer aldı. Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala MSÜ Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala sınav tarihiyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte MSÜ sınavı 2024 ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav ücretine dair detaylar…

MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

"MSÜ Sınavı 2024 ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle sınav sürecine ilişkin tarihler açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan YKS'den daha erken bir tarihte gerçekleştirilen sınava az bir süre kala üniversiteye hazırlanan adaylar tarafından araştırmalar sürüyor. İşte, 2024 MSÜ takvimi

MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

2024 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin diğer sınavlarında olduğu gibi bu sınavında da iki tür başvuru alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.

2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.


Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

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MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MSÜ sınav başvuru ücreti ise şuan belli değil. ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN? MSÜ Sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

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