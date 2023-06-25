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Haberler Fotohaber ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 10:00

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

MFÖ grubunun solisti ve bas gitaristi Özkan Uğur yıllardır mücadele ettiği kanser hastalığıyla savaşına devam ediyor. 3 aydır yoğun bakımda tedavisi süren müzisyen son olarak entübe edilmişti. Hayranlarını üzen bu haberin ardından milyonlar "Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?" sorularıyla ünlü ismin durumunu yakından takip ediyor. 69 yaşındaki sanatçının böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtilirken Uğur'un tedavisi ise sürüyor. Peki, Özkan Uğur son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında? İşte detaylar.

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur; üçüncü kez lenf kanserini yenmiş 8 ay önce yeniden rahatsızlanmıştı. 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçının entübe edildiği haberleri sevenlerini korkuttu. Türk müzik tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında? İşte Özkan Uğur sağlık durumu ve detaylar.

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

MFÖ grubunun bas gitaristi ve solisti Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Hastalığı geçen yıllarda nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de bir açıklama yapmış ve şunları dile getirmişti:

"İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle."

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen Haber geldi. Usta sanatçı, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini duyurdu.

Akıllı ilaç kullanan Özkan Uğur, Temmuz 2022'de sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere..."

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ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

ENTÜBE EDİLDİ

Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken usta sanatçının Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah."

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN'

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdiler."Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözülecegine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah.

Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU: 3. kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

17 Ekim 1953 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen MFÖ grubun üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu Raif Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı.

Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır bastı. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

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