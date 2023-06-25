ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

MFÖ grubunun bas gitaristi ve solisti Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Hastalığı geçen yıllarda nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de bir açıklama yapmış ve şunları dile getirmişti:

"İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle."

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen Haber geldi. Usta sanatçı, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini duyurdu.

Akıllı ilaç kullanan Özkan Uğur, Temmuz 2022'de sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere..."