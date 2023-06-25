MFÖ grubunun solisti ve bas gitaristi Özkan Uğur yıllardır mücadele ettiği kanser hastalığıyla savaşına devam ediyor. 3 aydır yoğun bakımda tedavisi süren müzisyen son olarak entübe edilmişti. Hayranlarını üzen bu haberin ardından milyonlar "Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?" sorularıyla ünlü ismin durumunu yakından takip ediyor. 69 yaşındaki sanatçının böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtilirken Uğur'un tedavisi ise sürüyor. Peki, Özkan Uğur son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında? İşte detaylar.