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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:50

Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

18 Ocak Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Kanal D'de Mandıra Filozofu, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Kara, Star TV'de Sakla Beni ve TV8'de Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 18 Ocak sonuçları…

Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Aldatmak, Kara, Sakla Beni ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 18 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

18 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. 18 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 OCAK 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

11 Ocak 2024 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada "Hudutsuz Sevda", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Hudutsuz Sevda", 2.sırada Star Tv'de ekrana gelen "Sakla Beni", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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