Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
07:50
Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?
18 Ocak Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Kanal D'de Mandıra Filozofu, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Kara, Star TV'de Sakla Beni ve TV8'de Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 18 Ocak sonuçları…