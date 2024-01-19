Reyting sonuçları 18 Ocak 2024 gündemde! Total, AB Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Aldatmak, Kara, Sakla Beni ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 18 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…