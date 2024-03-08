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Haberler Fotohaber Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:04

Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Sakarya iftar vakti 2024 yılı için sorgulanıyor. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı geldi çattı. İslam alemi, mübarek Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. 81 ilin 30 günlük iftar saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiye ile belli oldu. Sakarya İmsakiye 2024 aracılığıyla iftar saati, imsak, sahur vakti gibi bilgileri öğrenebilirsiniz. Peki, 11 Mart Sakarya sahur vakti saat kaçta? İşte, detaylar…

Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Bin aydan daha hayırlı kılınan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran on bir ayın sultanı 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ilk orucu için sabahleyin sahur sofralarında akşamleyin ise iftar sofralarında buluşacak. 11 Mart Sakarya sahur vakti saat kaçta sorusu bu noktada gündeme geldi. Sakarya iftar vakti ve sahur, imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiye ile duyurulmuştu. Sakarya İmsakiye 2024 aracılığıyla iftar saati ve imsak, sahur vakti bilgisine erişebilirsiniz. İşte, detaylar.

Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

SAKARYA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Sakarya İftar Vakti: 19:07

Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 05:45

Sakarya Teravih Namazı Vakti: 20:26

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Sakarya İftar Vakti: 19:08

Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 05:44

Sakarya Teravih Namazı Vakti: 20:27

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Sakarya İftar Vakti: 19:10

Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 05:42

Sakarya Teravih Namazı Vakti: 20:28

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Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

SAKARYA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Karasu YENİ C.
Arifiye YEŞİL KUBBELİ C.
Hendek ORTA C.
Pamukova MURADİYE İMAM-HATİP LİSESİ TATBİKAT C.
Adapazarı HİDAYET C.
Serdivan 32 EVLER SUKENARI C.
Serdivan 32 EVLER SUKENARI C.
Erenler SAKARYA HAFIZ C.
Erenler SAKARYA HAFIZ C.
Erenler SAKARYA HAFIZ C.
Adapazarı YENİGÜN C.
Erenler ÇAMLITEPE C.
Erenler ÇAMLITEPE C.
Sapanca BUHARA C.
Karapürçek MEHMET AKİF ERSOY C.
Adapazarı TEPEKUM YEŞİL C.
Söğütlü KUBBELİ C.
Serdivan ARABACIALANI MEDİNE C.
Serdivan ARABACIALANI MEDİNE C.
Sapanca MEHMET EFENDİ C.
Adapazarı AĞA C.
Adapazarı ORTA C.
Geyve TARHAN VAKIF C.
Geyve TARHAN VAKIF C.
Sakarya iftar vakti 2024: 11 Mart Sakarya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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