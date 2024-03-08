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Haberler Fotohaber Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:19

Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

İslam alemi, mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. On bir ayın sultanı bu yıl da sevinçle karşılanırken ilk iftar saati için bekleyiş başladı. 2024 Ramazan İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden yayımlandı. Böylece Samsun iftar vakti 2024 VE imsak, sahur saatleri belli oldu. 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti bilgilerini sabah.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, Samsun sahur vakti saat kaçta? İşte, Samsun akşam ezanı vakti ve imsak, sahur saatleri...

Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayının gelişi heyecan ve mutlulukla karşılanırken, Samsun iftar vakti 2024 ve imsak, sahur saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2024 Ramazan İmsakiye bilgilerini yayımladı. Ramazan ayının ilk günü sahura kalkıp oruç ibadetini yerine getirecek olan kişiler, 11 Mart Samsun sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başlayacak. 2024 Samsun İmsakiye ile iftar saati ve sahur, imsak vakti bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

SAMSUN'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Samsun İftar Vakti: 18:44

Samsun Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

Samsun Teravih Namazı Vakti: 20:03

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Samsun İftar Vakti: 18:45

Samsun Sahur (İmsak) Vakti: 05:19

Samsun Teravih Namazı Vakti: 20:04

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Samsun İftar Vakti: 18:46

Samsun Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

Samsun Teravih Namazı Vakti: 20:05

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Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

SAMSUN HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Canik GÜLSAN SANAYİ SİTESİ C.
İlkadım BÜYÜK C.
Havza AKSU C.
Atakum ULU C.
Salıpazarı YAVAŞBEY MH.C.
Bafra HACI MAHMUT SARI C.
Vezirköprü NAZİFE - MÜNİR ÇEKEN C.
Vezirköprü NAZİFE - MÜNİR ÇEKEN C.
Ladik BÜLBÜLHATUN C.
Vezirköprü KALE C.
Terme YENİ MAH.YENİ.C.
Atakum BÜYÜK C.
Atakum BÜYÜK C.
Yakakent MERKEZ MH.HOCA ALİ EFENDİ C.
Çarşamba HASANLI C.
Çarşamba VEFA C.
Çarşamba VEFA C.
Çarşamba VEFA C.
Çarşamba TOKİ C.
Vezirköprü ÇALMAN MH.C.
Alaçam KUBBELİ C.
Ayvacık EYÜP SULTAN C.
Ayvacık EYÜP SULTAN C.
Çarşamba YENİHALK C.
Çarşamba YENİHALK C.
İlkadım KURŞUNLU C.
İlkadım YENİKARAKOL C.
Samsun sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Samsun İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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