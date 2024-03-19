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Haberler Fotohaber Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın oy oranı
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:20

Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın oy oranı

Ankara seçim anket sonuçları son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 12 gün kala Ankara'da son durum Başkentlilerin yakın takibinde yer alıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde Başkentin öne çıkan adaylarından AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile CHP Adayı ve mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş yarışı kızışıyor. Son veriler ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Peki; Son seçim anket sonuçları ile Ankara'da kim önde, Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı?

Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

Seçim anketi 2024 Ankara verileri yakından takip ediliyor. Başkentte yaşayan seçmenlere yöneltilen ''31 Mart yerel seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusu ile adayların oy oranları hesaplanıyor. Yapılan anket sonucuna göre başkentte AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok ve CHP ABB Başkan adayı Mansur Yavaş ön plana çıkıyor. Peki; son seçim anket sonuçları nasıl, Ankara'da kim önde, fark yüzde kaç? İşte, 31 Mart öncesi Ankara seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş oy oranları…

Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

YEREL SEÇİME SON 12 GÜN!

Türkiye, sandık başına gidiyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday olmak üzere toplam 24 aday yarışacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

ANKET SONUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Başkentte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu. AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok ile mevcut ABB Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş öne çıkan isimler arasında.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala hazırlıklar hız kazanırken anket sonuçları yakın takibe alındı. Yapılan anket sonuçları ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra Ankara için oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Ankara Seçim Sonuçları <<<

Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

SEÇİM ANKET SONUÇLARI İLE ANKARA'DA KİM ÖNDE?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber canlı yayınında, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte, Turgut Altınok'un açıklamalarından başlıklar;

Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"

"Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir.

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