Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

Seçim anketi 2024 Ankara verileri yakından takip ediliyor. Başkentte yaşayan seçmenlere yöneltilen ''31 Mart yerel seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusu ile adayların oy oranları hesaplanıyor. Yapılan anket sonucuna göre başkentte AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok ve CHP ABB Başkan adayı Mansur Yavaş ön plana çıkıyor. Peki; son seçim anket sonuçları nasıl, Ankara'da kim önde, fark yüzde kaç? İşte, 31 Mart öncesi Ankara seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş oy oranları…