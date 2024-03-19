Seçime 12 gün kala Ankara’da kim önde? İşte Son seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy oranı

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:20
Ankara seçim anket sonuçları son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 12 gün kala Ankara'da son durum Başkentlilerin yakın takibinde yer alıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde Başkentin öne çıkan adaylarından AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile CHP Adayı ve mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş yarışı kızışıyor. Son veriler ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Peki; Son seçim anket sonuçları ile Ankara'da kim önde, Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı?