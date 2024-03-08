Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:30

Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Oruç ibadetinin başladığı mübarek Ramazan ayı ile illerde namaz vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Şırnak İmsakiye 2024 programı da bu noktada gündemde. Oruç vakitlerini öğrenmek isteyen şehir sakinleri imsak vaktinden iftar saatine kadar sürecek ibadeti en doğru şekilde yapmak adına saatlere yöneldi. Öncelikle 'Şırnak sahur vakti' başlıklı aramalar başladı. İşte, 11 Mart Pazartesi Şırnak iftar vakti ve imsak saati...

Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ezan vakitlerine göre tutulacak olan oruç için 81 ilde ezan vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan İmsakiyesi ile imsak ve iftar saati gündemde. 'Şırnak iftar vakti saat kaçta?' sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Şırnak sahur vakti ve teravih saati:

Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ŞIRNAK'TA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Şırnak İftar Vakti: 18:20

Şırnak Sahur (İmsak) Vakti: 05:00

Şırnak Teravih Namazı Vakti: 19:35

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Şırnak İftar Vakti: 18:21

Şırnak Sahur (İmsak) Vakti: 04:59

Şırnak Teravih Namazı Vakti: 19:36

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Şırnak İftar Vakti: 18:22

Şırnak Sahur (İmsak) Vakti: 04:57

Şırnak Teravih Namazı Vakti: 19:37

30 Günlük Şırnak İftar ve Sahur Vakitleri İçin Tıklayın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ŞIRNAK HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Cizre MEYDAN C.
Cizre İBNUL ESİR C.
Merkez TOKİ C.
Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

SON DAKİKA