Şırnak iftar vakti 2024: 11 Mart Şırnak İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ŞIRNAK'TA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Şırnak İftar Vakti: 18:20
Şırnak Sahur (İmsak) Vakti: 05:00
Şırnak Teravih Namazı Vakti: 19:35
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Şırnak İftar Vakti: 18:21
Şırnak Sahur (İmsak) Vakti: 04:59
Şırnak Teravih Namazı Vakti: 19:36
Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Şırnak İftar Vakti: 18:22
Şırnak Sahur (İmsak) Vakti: 04:57
Şırnak Teravih Namazı Vakti: 19:37
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